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Шахтарям перерахували лише 237 млн грн на погашення мільярдного зарплатного боргу

Шахтарям перерахували лише 237 млн грн на погашення мільярдного зарплатного боргу

Київ • УНН

 • 23089 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні шахтарям перерахували 237 млн грн на погашення боргів із заробітної плати. Про це йдеться у повідомленні Міненерго, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні на рахунки вуглевидобувних підприємств було перераховано 237,3 млн грн”, — повідомили у Міненерго.

Додамо

Водночас Міненерго звернулося до Мінфіну щодо внесення зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних асигнувань за програмою КПКВК 2401590 “Реструктуризація вугільної галузі” на квітень в обсязі 836,5 млн грн з жовтня-грудня 2021 року.

Нагадаємо

Лідер незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець повідомив, що, станом на квітень, борг по зарплаті перед шахтарями державних шахт складає майже 1,5 млрд грн.

Раніше у Міненерго зазначили, що за два місяці 2021 року державними вугледобувними підприємствами нараховано 1 308,3 мільйона гривень заробітної плати з нарахуваннями. Станом на 22 березня 2021 року на виплату зарплати спрямовано 526 мільйонів гривень, що становить 40,2 відсотка від нарахованої заробітної плати, додали в міністерстві.

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