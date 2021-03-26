У Мінерего повідомили, скільки шахтарям боргують зарплати

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“Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати з нарахуваннями за 2015–2020 роки становить 1 186,5 мільйона гривень, у тому числі за два місяці 2021 року 782,3 мільйона гривень”, — повідомили у Міністерстві енергетики України.

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В Міненерго зазначили, що за два місяці 2021 року державними вугледобувними підприємствами нараховано 1 308,3 мільйона гривень заробітної плати з нарахуваннями. Станом на 22 березня 2021 року на виплату зарплати спрямовано 526 мільйонів гривень, що становить 40,2 відсотка від нарахованої заробітної плати, додали в міністерстві.

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