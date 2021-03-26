В Минерего сообщили, сколько шахтерам задолжали зарплаты

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате с начислениями за 2015-2020 годы составляет 1 186,5 миллиона гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Цитата

“Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате с начислениями за 2015-2020 годы составляет 1 186,5 миллиона гривен, в том числе за два месяца 2021 782,3 миллиона гривен”, — сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Детали

В Минэнерго отметили, что за два месяца 2021 государственными угледобывающими предприятиями начислено 1 308,3 миллиона гривен заработной платы с начислениями. По состоянию на 22 марта 2021 на выплату зарплаты направлено 526 000 000 гривен, что составляет 40,2 процента от начисленной заработной платы, добавили в министерстве.

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