Шахтерам Львовской области выплатили зарплату за июнь
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На сегодня шахтерам Львовской области в полном объеме выплатили зарплату за июнь. Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Львовской облгосадминистрации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Так, на счета ГП "Львовуголь" поступили средства от реализации угольной продукции.
"Финансовый ресурс в размере 65 млн грн направили на выплату заработной платы шахтерам и другие расходы. Поэтому, на сегодняшний горнякам области в полном объеме выплатили заработную плату за июнь", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что выделенных правительством средств не хватит, чтобы вовремя выплатить зарплату горнякам.