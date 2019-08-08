Шахтарям Львівщини виплатили зарплату за червень

Так, на рахунки ДП "Львіввугілля" надійшли кошти від реалізації вугільної продукції.

"Фінансовий ресурс у розмірі 65 млн грн скерували на виплату заробітної плати шахтарям та інші видатки. Відтак, станом на сьогодні гірникам області в повному обсязі виплатили заробітну плату за червень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявляв, що виділених урядом коштів не вистачить, аби вчасно виплатити зарплату гірникам.