Шахтеры "Селидовугля" объявили голодовку в здании Минэнергоугля – глава НПГУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Работники ГП "Селидовуголь" объявили голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, заявил глава Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец, сообщает УНН.
"Горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате. Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами "Селидовугля", - пишет М.Волынец на своей Facebook-странице.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о готовности лично прибыть на "Селидовуголь" и обеспечить наведение порядка на угольном предприятии.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика "вымести смотрящих" с государственных угледобывающих предприятий.
Напоминаем, что ранее шахтеры представили Манифест по спасению угольной отрасли Украины. Среди требований - своевременное выполнение обязательств, уменьшение поставок импортного угля и развитие собственной отрасли, перевод всех ТЭС и ТЭЦ с антрацита на украинский уголь и закрепление на законодательном уровне преимущества украинского угля перед иностранным.