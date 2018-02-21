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Шахтарі "Селідоввугілля" оголосили голодування в будівлі Міненерговугілля - глава НПГУ

Шахтарі "Селідоввугілля" оголосили голодування в будівлі Міненерговугілля - глава НПГУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Працівники ДП "Селідоввугілля" оголосили голодування в будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, заявив глава Незалежної профспілки гірників (НПГУ) Михайло Волинець, повідомляє УНН.

"Гірники наполягають на погашенні всієї заборгованості по заробітній платі. З огляду на інфляційні процеси, вони також закликають підвищити тарифні ставки. А ще вимагають" повернути вкрадені запаси "і виділити кошти на технічне переоснащення та забезпечення матеріалами" Селідоввугілля ", - пише М. Волинець на своїй Facebook -сторінці.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив про готовність особисто прибути на "Селідоввугілля" та забезпечити наведення порядку на вугільному підприємстві.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає від міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика "вимести смотрящих" з державних вугледобувних підприємств.

Нагадуємо, що раніше шахтарі представили Маніфест з порятунку вугільної галузі України. Серед вимог - своєчасне виконання зобов'язань, зменшення поставок імпортного вугілля і розвиток власної галузі, переклад всіх ТЕС і ТЕЦ з антрациту на українське вугілля і закріплення на законодавчому рівні переваги українського вугілля перед іноземним.

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