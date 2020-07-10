Шахтеры под ОПУ: мы вынуждены отстаивать право на работу

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Киеве под Офисом Президента Украины одиннадцатый день продолжается Всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют решить проблемы угольной отрасли государства, в частности вывести их из простоя и обеспечить сбыт угля. Свои требования они озвучили в эфире “Шустер LIVE”, передает УНН.

“Мы все здесь присутствующие женщины, представители Донбасса, представители шахтерского края 11 дней вместе с братьями, мужьями, родителями, профсоюзными братьями отстаиваем свое право на работу. Нас по факту лишили работы, потому что украинский уголь на сегодняшний день не востребован, электроэнергия покупается в страны — агрессора, и мне хотелось бы задать вопрос от всех женщин, шахтеров почему получается так, что с Россией война, а электроэнергия покупается у страны агрессора? Почему украинский уголь, которое производят наши шахтеры не востребован?”, — сказала Наталья, назвавшаяся представительницей женщин и матерей Донбасса в эфире ток-шоу.

Напомним, “Центрэнерго” манипулирует ситуацией в угледобывающей отрасли ради политических игр, оставляя потребителей уверенности в энергетической безопасности, а шахтеров — заработных плат.

Ранее УНН сообщал, что горняки обвиняют в своем простое главу энергетического Комитета ВР Андрея Геруса, который в прошлом году поправками в законодательство открыл импорт электроэнергии из РФ. Во время карантина импорт был приостановлен, но сейчас “слуга народа” Андрей Жупанин вновь хочет его восстановить.

Также одной из причин простоя называется схема поставки российского угля на “Центрэнерго” (вместо украинского) компаниями с орбиты Игоря Коломойского.

Кабмин в июне эту схему перекрыл и определил приоритет по украинскому углю. С понедельника шахты обещают вывести из простоя.

Украинские Национальные Новости

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