Шахтарі під ОП: ми вимушені відстоювати право на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Києві під Офісом Президента України одинадцятий день триває Всеукраїнська безстрокова акція протесту шахтарів, які вимагають розв’язати проблеми вугільної галузі держави, зокрема вивести їх з простою та забезпечити збут вугілля. Свої вимоги вони озвучили в ефірі “Шустер LIVE”, передає УНН.
“Ми всі тут присутні жінки, представники Донбасу, представники шахтарського краю 11 днів разом із братами, чоловіками, батьками, профсоюзними братами відстоюємо своє право на роботу. Нас по факту лишили роботи, тому що українське вугілля на сьогоднішній день не затребуване, електроенергія купується у країни — агресора, й мені хотілося б поставити питання від всіх жінок, шахтарів чому виходить так, що з Росією війна, а електроенергія купується в країни агресора? Чому українське вугілля, яке виробляють наші шахтарі не затребуване?”, — сказала Наталія, яка назвала себе представницею жінок та матерів Донбасу в ефірі ток-шоу.
Нагадаємо, “Центренерго” маніпулює ситуацією у вуглевидобувній галузі заради політичних ігрищ, лишаючи споживачів впевненості в енергетичній безпеці, а шахтарів — заробітних плат.
Раніше УНН повідомляв, що гірники звинувачують у своєму простої голову енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса, який минулого року правками в законодавство відкрив імпорт електроенергії з РФ. Під час карантину імпорт був призупинений, проте нині “слуга народу” Андрій Жупанін знов хоче його відновити.
Також однією з причин простою називається схема постачання російського вугілля на “Центренерго” (замість українського) компаніями з орбіти Ігоря Коломойського.
Кабмін у червні цю схему перекрив і визначив пріоритет за українським вугіллям. З понеділка шахти обіцяють вивести з простою.