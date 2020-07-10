Шахтарі під ОП: ми вимушені відстоювати право на роботу

ukru
Ексклюзив
07:00 • 50147 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 72172 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 159536 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 132333 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 143748 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 145878 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128866 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183043 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126193 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125661 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 96235 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 136984 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 117592 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 104002 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 104278 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 50123 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 72139 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 69456 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 126838 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 131378 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

08:01 • 1107 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102295 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103157 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121085 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137778 перегляди
Актуальне
Шахтарі під ОП: ми вимушені відстоювати право на роботу

Шахтарі під ОП: ми вимушені відстоювати право на роботу

Київ • УНН

 • 13001 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. У Києві під Офісом Президента України одинадцятий день триває Всеукраїнська безстрокова акція протесту шахтарів, які вимагають розв’язати проблеми вугільної галузі держави, зокрема вивести їх з простою та забезпечити збут вугілля. Свої вимоги вони озвучили в ефірі “Шустер LIVE”, передає УНН.

“Ми всі тут присутні жінки, представники Донбасу, представники шахтарського краю 11 днів разом із братами, чоловіками, батьками, профсоюзними братами відстоюємо своє право на роботу. Нас по факту лишили роботи, тому що українське вугілля на сьогоднішній день не затребуване, електроенергія купується у країни — агресора, й мені хотілося б поставити питання від всіх жінок, шахтарів чому виходить так, що з Росією війна, а електроенергія купується в країни агресора? Чому українське вугілля, яке виробляють наші шахтарі не затребуване?”, — сказала Наталія, яка назвала себе представницею жінок та матерів Донбасу в ефірі ток-шоу.

Нагадаємо, “Центренерго” маніпулює ситуацією у вуглевидобувній галузі заради політичних ігрищ, лишаючи споживачів впевненості в енергетичній безпеці, а шахтарів — заробітних плат.

Раніше УНН повідомляв, що гірники звинувачують у своєму простої голову енергетичного Комітету ВР Андрія Геруса, який минулого року правками в законодавство відкрив імпорт електроенергії з РФ. Під час карантину імпорт був призупинений, проте нині “слуга народу” Андрій Жупанін знов хоче його відновити.

Також однією з причин простою називається схема постачання російського вугілля на “Центренерго” (замість українського) компаніями з орбіти Ігоря Коломойського.

Кабмін у червні цю схему перекрив і визначив пріоритет за українським вугіллям. З понеділка шахти обіцяють вивести з простою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32