Центренерго свідомо хоче залишити шахтарів без зарплат – радник в.о. міністра енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. "Центренерго" маніпулює ситуацією у вуглевидобувній галузі заради політичних ігрищ, лишаючи споживачів впевненості в енергетичній безпеці, а шахтарів - заробітних плат. Про це у своєму Facebook написав радник в. о. міністра енергетики Олександр Трохимець, передає УНН.
По-перше, Трохимець розвіяв міф про те, що "Центренерго" змушують купувати вугілля за формулою "Роттердам+"
"Газ "Центренерго" купує "на ринкових умовах" - тобто за формулою "Амстердам+" і за передплатою. І не факт, що український газ. Цілком ймовірно, що російський", - пише він.
По-друге, сьогодні у "Центренерго" немає ніякого бачення щодо проходження осінньо-зимового періоду. Для цього компанія не поповнює власні запаси вугілля, у той час як тисячі шахтарів та їх сімей ризикують залишитись без заробітних плат.
"А потім "Центренерго" буде в пожежному порядку купувати вугілля в Росії, бо в Україні його не видобудуть. Є й такий сценарій", - прогнозує радник в. о. міністра.
Відповідальність за успішне проходження осінньо-зимового періоду лежить на "Центренерго", нагадує Трохимець.
"Міністерство не дозволить маніпулювати ситуацією на ринку електроенергії та у вуглевидобувній галузі заради політичних ігрищ. І зробить все для того, щоб українські споживачі були впевнені у своїй енергетичній безпеці", - резюмував Трохимець.
Нагадаємо, Кабмін перекрив можливість “Центренерго” купувати російське вугілля. Напередодні журналісти повідомляли, що ця схема збагачувала компанії з орбіти Ігоря Коломойського.
У червні Кабмін опублікував розпорядження, за яким “Центренерго” має надавати пріоритет українському вугіллю і українським шахтам, які з осені минулого року знаходяться у простої з вищеназваних причин.
Криза у вугільній галузі, як зазначають експерти, пов’язана з самовільним переходом “Центренерго” на резервний газ та російське вугілля, а також відкриттям імпорту електроенергії з РФ, який Міненерго намагається нині заборонити через ВР.