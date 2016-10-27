Шахтеры перекрыли дорогу возле таможни "Ягодин" на Волыни - М.Волынец

"Как сообщил мне по телефону председатель "первички" НПГУ шахты №10 "Нововолынская" Василий Прадед горняки, как и обещали, перекрыли дорогу возле таможенного перехода "Ягодин", - отметил М.Волынец.

Как отметили в КСПУ, речь идет об около трехста горняков нововолынских шахт, которые прибыли к таможенному переходу "Ягодин" на автобусах. Шахтеры перекрыли подъездные пути к таможенному переходу, чтобы остановить движение транспорта через границу. Они протестуют из-за несвоевременной выплаты заработанного. Указано, что с шахтерами Нововолынск до сих пор не рассчитались за август и сентябрь этого года.