Шахтеры перекрыли дорогу возле таможни "Ягодин" на Волыни - М.Волынец
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Шахтеры перекрыли дорогу возле таможенного поста "Ягодин" на украинско-польской границе в Волынской области. Об этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице Facebook, передает УНН.
"Как сообщил мне по телефону председатель "первички" НПГУ шахты №10 "Нововолынская" Василий Прадед горняки, как и обещали, перекрыли дорогу возле таможенного перехода "Ягодин", - отметил М.Волынец.
Как отметили в КСПУ, речь идет об около трехста горняков нововолынских шахт, которые прибыли к таможенному переходу "Ягодин" на автобусах. Шахтеры перекрыли подъездные пути к таможенному переходу, чтобы остановить движение транспорта через границу. Они протестуют из-за несвоевременной выплаты заработанного. Указано, что с шахтерами Нововолынск до сих пор не рассчитались за август и сентябрь этого года.