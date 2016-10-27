Шахтарі перекрили дорогу біля митниці "Ягодин" на Волині - М.Волинець
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Шахтарі перекрили дорогу біля митного посту "Ягодин" на українсько-польському кордоні у Волинській області. Про це голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"Як повідомив мені телефоном голова "первинки" НПГУ шахти №10 "Нововолинська" Василь Прадід гірники, як і обіцяли, перекрили дорогу біля митного переходу "Ягодин", - зазначив М.Волинець.
Як зазначили у КВПУ, йдеться про близько три сотні гірників нововолинських шахт, які прибули до митного переходу "Ягодин" на автобусах. Шахтарі перекрили під’їзні шляхи до митного переходу, щоб зупинити рух транспорту через кордон. Вони протестують через несвоєчасну виплату заробленого. Вказано, що із шахтарями Нововолинська досі не розрахувалися за серпень і вересень цього року.