"Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Лидер чемпионата Украины по футболу "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити" Оларенважу Кайоде, сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.
24-летний нигерийский нападающий ростом 175 см выступал за "Люцерн" (Швейцария), "Маккаби" (Нетания, Израиль), "Аустрию" (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии - 2016/17.
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В августе 2017 года подписал контракт с английским "Манчестер Сити". Первую половину нынешнего сезона Кайоде на правах аренды провел в "Жироне" (12 матчей в Примере).
Отметим, что в составе сборной Нигерии футболист, трансферная стоимость которого составляет 3 млн евро, провел три поединка.
Напомним, что в зимнее трансферное окно "Шахтер" усилился левым защитником из Бразилии Додо.