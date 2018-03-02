"Шахтар" орендував нападника "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Лідер чемпіонату України з футболу "Шахтар" підписав контракт із нападником "Манчестер Сіті" Оларенважу Кайоде, повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників".
Орендна угода розрахована до кінця сезону-2017/18 та включає опцію викупу.
24-річний нігерійський нападник зі зростом 175 см виступав за "Люцерн" (Швейцарія), "Маккабі" (Нетанія, Ізраїль), "Аустрію" (Австрія). У складі віденського клубу став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії – 2016/17.
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У серпні 2017 року підписав чотирирічний контракт з англійським "Манчестер Сіті". Першу половину нинішнього сезону Кайоде на правах оренди провів у "Жироні" (12 матчів у Прімері).
Відзначимо, що у складі збірної Нігерії футболіст, трансферна вартість якого становить 3 млн євро, провів три поєдинки.
Нагадаємо, що у зимове трансферне вікно" Шахтар" підсилився лівим захисником з Бразилії Додо.