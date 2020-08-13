"Шахтер" обогнал "Челси" в рейтинге УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Победа в четвертьфинале Лиги Европы в противостоянии с "Базелем" (4:1) улучшила пребывания "Шахтера" в клубном рейтинге УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне “Шахтер” в активе 21 очко. Общая сумма за последние пять еврокубковых сезонов — 84. Данная цифра привела к прогрессу в рейтинге УЕФА — “горняки” опередили лондонский “Челси” (83 балла) и вышли на 14 место.
Позади “горняков” находятся такие команды, как “Рома”, “Наполи”, “Порту”, “Аякс” и другие. Лишь одного балла дончанам не хватает чтобы догнать “Тоттенхэм” и дортмундскую “Боруссию”.
Отметим также, киевское “Динамо” с 55 баллами занимает 26 место место в рейтинге.