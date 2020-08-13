"Шахтар" обігнав "Челсі" в рейтингу УЄФА

У нинішньому сезоні “Шахтар” має в активі 21 бал. Загальна сума за останні п’ять єврокубкових сезонів — 84. Дана цифра призвела до прогресу в рейтингу УЄФА — “гірники” випередили лондонський “Челсі” (83 бали) та вийшли на 14 місце.

Позаду “гірників” знаходяться такі команди, як “Рома”, “Наполі”, “Порту”, “Аякс” та інші. Лише одного балу донеччанам не вистачає аби наздогнати “Тоттенхем” і дортмундську “Боруссію”.

Зазначимо також, київське “Динамо” з 55 балами посідає 26 місце місце в рейтингу.