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"Шахтар" обігнав "Челсі" в рейтингу УЄФА

"Шахтар" обігнав "Челсі" в рейтингу УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Перемога в чвертьфіналі Ліги Європи у протистоянні з "Базелем" (4:1) покращила перебування "Шахтаря" в клубному рейтингу УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У нинішньому сезоні “Шахтар” має в активі 21 бал. Загальна сума за останні п’ять єврокубкових сезонів — 84. Дана цифра призвела до прогресу в рейтингу УЄФА — “гірники” випередили лондонський “Челсі” (83 бали) та вийшли на 14 місце.

Позаду “гірників” знаходяться такі команди, як “Рома”, “Наполі”, “Порту”, “Аякс” та інші. Лише одного балу донеччанам не вистачає аби наздогнати “Тоттенхем” і дортмундську “Боруссію”.

Зазначимо також, київське “Динамо” з 55 балами посідає 26 місце місце в рейтингу.

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