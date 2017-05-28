"Шахтер" наградили золотыми медалями чемпионата Украины

В торжественной церемонии приняли участие президент Премьер-лиги Владимир Генинсон и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. На награждении присутствовали президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов и вице-президент клуба Борис Колесников.

"Считаю, этот сезон и достижения" горняков "- уникальны. И не только десятое чемпионство и "золотой дубль", а еще потому, что "Шахтер" был основой для нашей сборной. Провести все матчи на выезде, показать отличный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит. Также это показатель качественного руководства клубом. Работа Академии и молодежной команды свидетельствует об управлении на самом высоком уровне ", - отметил А.Павелко.

Отметим, что после вручения медалей «оранжево-черные" получили специальную награду от ФФУ за "золотой дубль" сезона - 2016/17, а президента ФК "Шахтер" был награжден медалью обладателя Кубка Украины - 2016/17.

Добавим, что за тур до завершения чемпионата "Шахтер" набрал 79 очков и на 15 пунктов опередил киевское "Динамо".