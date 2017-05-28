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"Шахтар" нагородили золотими медалями чемпіонату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У Києві відбулося нагородження донецького “Шахтаря” золотими медалями чемпіонату України — 2016/17. Про це інформує прес-служба “гірників”, передає УНН.

"Шахтар" нагородили золотими медалями чемпіонату України

В урочистій церемонії взяли участь президент Прем’єр-ліги Володимир Генінсон і президент Федерації футболу України Андрій Павелко. На нагородженні були присутні президент ФК “Шахтар” Рінат Ахметов і віце-президент клубу Борис Колесніков.

“Вважаю, цей сезон і досягнення „гірників“ — унікальні. І не тільки через десяте чемпіонство і „золотий дубль“, а ще тому, що “Шахтар” був основою для нашої збірної. Провести всі матчі на виїзді, показати чудовий футбол і виграти чемпіонат з величезним відривом дорогого варте. Також це показник якісного керівництва клубом. Робота Академії і молодіжної команди свідчить про управління на найвищому рівні,” — зауважив А.Павелко.

Відзначимо, що після вручення медалей “оранжево-чорні” отримали спеціальну нагороду від ФФУ за “золотий дубль” сезону — 2016/17, а президента ФК “Шахтар” було нагороджено медаллю володаря Кубка України — 2016/17.

Додамо, що за тур до завершення чемпіонату “Шахтар” набрав 79 очок і на 15 пунктів випередив київське “Динамо”.

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