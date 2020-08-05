"Шахтер" дозаявил двух футболистов перед игрой ЛЕ с "Вольфсбургом"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. УЕФА с помощью официального сайта опубликовал списки видзаявленних и дозаявленные игроков, которые предоставили команды продолжают выступление в Лиге Европы, сообщает УНН.
В заявку “Шахтера” на матч с “Вольфсбургом” вошли двое футболистов — Евгений Гриценко и Витао.
Зато клуб отзаявил Артема Бондаренко, Исмаили, Михаил Мудрика, Назария Муравского.
Примечательно, что в стане соперника сразу пять футболистов отзаявлены: Мамуд Карамоко, Робин Кнох, Филипп Менцель, Янник Мекера, Яннес Таше, и ни одного нового.
Напомним, что коуч “Вольфсбурга” прокомментировал предстоящий поединок с “Шахтером”.