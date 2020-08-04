Наставник "Вольфсбурга": "Шахтар" знаходиться у більш вигідному становищі

"Спершу я хочу висловити радість, що ця гра взагалі відбудеться майже за п’ять місяців після першого матчу. Звісно, "Шахтар" зараз перебуває у вигіднішому становищі, ніж ми. Для перемоги в раунді нам слід забивати щонайменше два м’ячі. Ми виходимо з того, що "Шахтар" гратиме на такому ж високому рівні, як і в минулому поєдинку. Проте хочу зауважити, що шанси на перемогу в нас зберігаються", - підкреслив коуч.

Іноземний фахівець відзначив, що попри більш вдале становище "Шахтаря", його підопічні мають шанси на прохід до наступного етапу.

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"Ми в чудовій формі й готові завтра грати. Мушу визнати, що становище "Шахтаря" більш вдале, ніж наше. Гадаю, така перевага вказує на те, що, швидше за все, суперник нічого істотно не змінюватиме у своїй грі. У "Шахтаря" чимало футболістів, які чудово виявляють себе в обороні та в дуелях сам на сам. У них відмінна ланка півзахисту. І загалом ми відчуваємо глибоку повагу до суперника. Проте ставимо собі головну мету – перемогти й вийти до наступного раунду Ліги Європи, що проходитиме в Німеччині", - підсумував Гласнер.

Додамо також, гра у відповідь 1/8 фіналу між "Шахтарем" та "Вольфсбургом" пройде 5 серпня о 19:55 на ОСК "Металіст" без уболівальників на трибунах.