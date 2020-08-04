Наставник "Вольфсбурга": "Шахтер" находится в более выгодном положении

"Сначала я хочу выразить радость, что эта игра вообще состоится почти за пять месяцев после первого матча. Конечно, "Шахтер" сейчас находится в более выгодном положении, чем мы. Для победы в раунде нам следует забивать как минимум два мяча. Мы исходим из того, что "Шахтер" будет играть на таком же высоком уровне, как и в прошлом поединке. Однако хочу отметить, что шансы на победу у нас сохраняются", - подчеркнул коуч.

Иностранный специалист отметил, что несмотря на более удачное положение "Шахтера", его подопечные имеют шансы на проход в следующий этап.

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"Мы в отличной форме и готовы завтра играть. Должен признать, что положение "Шахтера" более удачное, чем наше. Думаю, такое преимущество указывает на то, что, скорее всего, соперник ничего существенно не будет менять в своей игре. У "Шахтера" немало футболистов, которые прекрасно проявляют себя в обороне и в дуэлях один на один. У них отличная звено полузащиты. И вообще мы чувствуем глубокое уважение к сопернику. Однако ставим себе главную цель - победить и выйти в следующий раунд Лиги Европы, который пройдет в Германии", - подытожил Гласнер.

Добавим также, игра 1/8 финала между "Шахтером" и "Вольфсбургом" пройдет 5 августа в 19:55 на ОСК "Металлист" без болельщиков на трибунах.