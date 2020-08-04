Наставник "Вольфсбурга": "Шахтер" находится в более выгодном положении

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 66583 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103973 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108876 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136850 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111777 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133161 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102380 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102634 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104824 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102182 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Наставник "Вольфсбурга": "Шахтер" находится в более выгодном положении

Наставник "Вольфсбурга": "Шахтер" находится в более выгодном положении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. На традиционной предматчевой пресс-конференции главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от ответной игры с "Шахтером", сообщает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

"Сначала я хочу выразить радость, что эта игра вообще состоится почти за пять месяцев после первого матча. Конечно, "Шахтер" сейчас находится в более выгодном положении, чем мы. Для победы в раунде нам следует забивать как минимум два мяча. Мы исходим из того, что "Шахтер" будет играть на таком же высоком уровне, как и в прошлом поединке. Однако хочу отметить, что шансы на победу у нас сохраняются", - подчеркнул коуч.

Иностранный специалист отметил, что несмотря на более удачное положение "Шахтера", его подопечные имеют шансы на проход в следующий этап.

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"Мы в отличной форме и готовы завтра играть. Должен признать, что положение "Шахтера" более удачное, чем наше. Думаю, такое преимущество указывает на то, что, скорее всего, соперник ничего существенно не будет менять в своей игре. У "Шахтера" немало футболистов, которые прекрасно проявляют себя в обороне и в дуэлях один на один. У них отличная звено полузащиты. И вообще мы чувствуем глубокое уважение к сопернику. Однако ставим себе главную цель - победить и выйти в следующий раунд Лиги Европы, который пройдет в Германии", - подытожил Гласнер.

Добавим также, игра 1/8 финала между "Шахтером" и "Вольфсбургом" пройдет 5 августа в 19:55 на ОСК "Металлист" без болельщиков на трибунах.

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