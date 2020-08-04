Словацький арбітр отримав призначення на матч "Шахтар" – "Вольфсбург"

Асистентами Кружляка стануть Браніслав Ганцко та Петер Беднар (обидва — Словаччина), четвертий рефері — Іван Бебек (Хорватія), суддя VAR — Андріс Трейманіс (Латвія).

Кружляк двічі працював на матчах “Шахтаря”. У 2016 році “гірники” у кваліфікації Ліги Європи обіграли “Істанбул ББ” (2:0), а у 2018 році обіграли “Хоффенхайм” в Лізі чемпіонів (3:2).

Додамо, що зустріч між командами пройде 5-го серпня на ОСК “Металіст”.