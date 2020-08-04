Словацкий арбитр получил назначение на матч "Шахтер" - "Вольфсбург"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Уроженец Словакии Иван Кружляк получил назначение на матч 1/8 финала Лиги Европы “Шахтер” — “Вольфсбург”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Ассистентами Кружляка станут Бранислав Ганцко и Петер Беднар (оба — Словакия), четвертый рефери — Иван Бебек (Хорватия), судья VAR — Андрис Трейманис (Латвия).
Кружляк дважды работал на матчах “Шахтера”. В 2016 году “горняки” в квалификации Лиги Европы обыграли “Истанбул ББ” (2:0), а в 2018 году обыграли “Хоффенхайм” в Лиге чемпионов (3:2).
Добавим, что встреча между командами пройдет 5 августа на ОСК “Металлист”.