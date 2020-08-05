"Шахтар" дозаявив двох футболістів перед грою ЛЄ з "Вольфсбургом"

До заявки “Шахтаря” на матч з “Вольфсбургом” увійшли двоє футболістів — Євген Гриценко та Вітао.

Натомість клуб відзаявив Артема Бондаренка, Ісмаїлі, Михайло Мудрика, Назарія Муравського.

Примітно, що у стані суперника одразу п’ятеро футболістів відзаявлені: Мамуд Карамоко, Робін Кнох, Філіп Менцель, Яннік Мекера, Яннес Таше, і жодного нового.

Нагадаємо, що коуч “Вольфсбурга” прокоментував майбутній поєдинок з “Шахтарем”.