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Кибермошенники продавали украинцам несуществующие автозапчасти

Кибермошенники продавали украинцам несуществующие автозапчасти

Киев  •  УНН

 • 12498 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Киберполиция разоблачила преступную группу, которая занималась созданием сайтов для продажи несуществующих автозапчастей. Об этом сообщили в Киевском управлении Департамента киберполиции Нацполиции, передает УНН.

“Работники Киевского управления Департамента киберполиции и следственного управления полиции Черкасской области НПУ разоблачили преступную группу, участники которой обманывали украинцев. Злоумышленники предлагали интернет-пользователям купить автозапчасти по сниженной цене, а после 100% предоплаты за товар, исчезали. Обманывая таким образом своих клиентов, мошенники ежедневно получали прибыль от 20 до 30 тысяч гривен. По данному факту начато более 15 уголовных производств”, - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что группа состояла из шести участников и работала по всей стране начиная с 2016 года. Мошенники создали несколько сайтов по продаже автозапчастей. Рекламу размещали на известных интернет площадках. Ежемесячно, только на продвижение своего “продукта” они тратили около 50 тысяч гривен.

Для конспирации преступники каждые две недели меняли местоположение своего “офиса”, переезжая из региона в регион. Также, постоянно (раз в 3-4 дня) менялись номера телефонов, по которым с ними можно было связаться, и банковские реквизиты для оплаты товаров. Все банковские счета, которые использовали злоумышленники, были оформлены на подставных лиц.

Правоохранители обыскали “офис” мошенников, который на этот раз размещался в городе Умань Черкасской области. В результате были изъяты компьютеры, более двух десятков мобильных телефонов и тетради с черновой бухгалтерией.

Киберполиции обнародовала перечень банковских карт и номеров телефонов, которые использовали мошенники.

Напомним, киберполиция предупредила о новых угрозах от хакеров-вымогателей.

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