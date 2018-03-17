Кібершахраї продавали українцям неіснуючі автозапчастини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кіберполіція викрила злочинну групу, яка займалась створенням сайтів для продажу неіснуючих автозапчастин. Про це повідомили у Київському управлінні Департаменту кіберполіції Нацполіції, передає УНН.
“Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції та слідчого управління поліції Черкащини НПУ викрили злочинну групу, учасники якої ошукували українців. Зловмисники пропонували інтернет-користувачам купити автозапчастини за зниженою ціною, а після 100% передплати за товар, зникали. Ошукуючи таким чином своїх клієнтів, шахраї щодня отримували прибуток від 20 до 30 тисяч гривень. За даним фактом розпочато більше 15 кримінальних проваджень”, — сказано у повідомленні.
Правоохоронці з’ясували, що група складалася з шести учасників та працювала по всій країні починаючи з 2016 року. Шахраї створили декілька сайтів з продажу автозапчастин. Рекламу розміщували на відомих інтернет майданчиках. Щомісяця, лише на просування свого “продукту” вони витрачали близько 50 тисяч гривень.
Для конспірації злочинці кожні два тижні змінювали місце розташування свого “офісу”, переїжджаючи з регіону у регіон. Також, постійно (один раз на 3-4 дні) змінювалися номери телефонів, за якими з ними можна було зв’язатися, та банківські реквізити для оплати товарів. Усі банківські рахунки, які використовували зловмисники, були оформлені на підставних осіб.
Правоохоронці обшукали “офіс” шахраїв, який цього разу розміщувався в місті Умань Черкаської області. В результаті було вилучено комп’ютери, більше двох десятків мобільних телефонів та зошити з чорновою бухгалтерією.
Кіберполіція оприлюднила перелік банківських карток та номерів телефонів, які використовували шахраї.
Нагадаємо, кіберполіція попередила про нові загрози від хакерів-вимагачів.