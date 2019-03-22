Мошенник представился перевозчиком и украл 23 тонны семян подсолнечника
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Одессе мужчина выдал себя за перевозчика и украл у предпринимателя 22,5 тонны семян подсолнечника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Правоохранители установили, что житель Одессы в сговоре с неустановленными дельцами решил подзаработать на чужом бизнесе. Мошенник встретился с предпринимателем в с. Степановка Херсонской области, представился перевозчиком товара и предоставил мужчине документы, выдавая себя за другое лицо.
Ничего не подозревая, предприниматель сообщил, что перевозчик должен доставить 22,5 тонны семян в Одессу по необходимому адресу. После загрузки подсолнечника в автомобиль мужчина отправился в путь, однако в Одессе он изменил курс. Впоследствии дельцы распорядились грузом по своему усмотрению.
В результате мошеннических действий владельцу семян нанесли более 235 тыс. грн ущерба.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Принимаются меры по установлению причастности к преступлению других лиц.
Напомним, в Днепре разоблачили мошенника, который собрал полмиллиона гривен за счет больного ребенка.