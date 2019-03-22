Шахрай прикинувся перевізником і вкрав 23 тонни насіння соняшнику
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Одесі чоловік видав себе за перевізника і вкрав у підприємця 22,5 тонни соняшникового насіння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.
Правоохоронці встановили, що мешканець одеси у змові з невстановленими ділками вирішив підзаробити на чужому бізнесі. Шахрай зустрівся з підприємцем у с. Степанівка на Херсонщині, представився перевізником товару та надав чоловіку документи, видаючи себе за іншу особу.
Нічого не підозрюючи, підприємець повідомив, що перевізник має доставити 22,5 тонни насіння в Одесу за необхідною адресою. Після завантаження соняшнику в автомобіль чоловік вирушив в дорогу, однак в Одесі він змінив курс. Згодом ділки розпорядилися вантажем на власний розсуд.
Унаслідок шахрайських дій власнику насіння спричинено понад 235 тис. грн шкоди.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Вживаються заходи для встановлення причетності до злочину інших осіб.
Нагадаємо, у Дніпрі викрили шахрая, який зібрав півмільйона гривень коштом хворої дитини.