Шахматы: двое украинцев стали призерами юношеского ЧЕ в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Финишировал гибридный онлайн чемпионат Европы среди юношей и девушек. Украину в этом соревновании представляли 31 игрок (общее количество участников - более 900), которые играли в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
Киевлянин Артем Луцько (тренер Леонид Николаев) в турнире до 16 лет набрал 7 очков, поделил 1-2 места и только по дополнительным коэффициентом уступил немцу Александеру Крастев.
Еще один представитель столицы Михаил Неживенко (до 8 лет, тренер Вадим Ещенко) с 6,5 очками разделил 2-4 места и по дополнительному показателю стал третьим.
Что предшествовало
Одесский гроссмейстер стал призером шахматных соревнований в Испании.
Напомним
Украинка завоевала звание вицечемпионкы Европы по шахматам.