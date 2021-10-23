Шахи: двоє українців стали призерами юнацького ЧЄ в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Фінішував гібридний онлайн чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат. Україну в цьому змаганні представляли 31 гравець (загальна кількість учасників – понад 900), які грали в Києві, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
Киянин Артем Луцько (тренер Леонід Ніколаєв) у турнірі до 16 років набрав 7 очок, поділив 1-2 місця і лише за додатковим коефіцієнтом поступився німцю Александеру Крастєву.
Ще один представник столиці Михайло Неживенко (до 8 років, тренер Вадим Єщенко) з 6,5 очками поділив 2-4 місця й за додатковим показником став третім.
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