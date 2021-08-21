Українка виборола звання віце-чемпіонки Європи з шахів

Деталі

Серед понад ста учасниць були чотири представниці України. Найкращий результат серед дівчат показала Юлія Осьмак, яка набрала 8,5 очок з 11 та посіла друге місце.

Трохи не вистачило до п'єдесталу іншій представниці України - Наталя Букса набрала 8 очок та розділила 3 та 4 місця, однак, за додатковими показниками стала четвертою.

А чемпіонкою стала Еліна Даніелян (Вірменія), яка набрала 9 очок.

Доповнення

Наша Ірина Петрова стала 75-ю, а Маріца Цирульник – 93-ю.