Українка виборола звання віце-чемпіонки Європи з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Фінішував особистий чемпіонат Європи серед жінок. Україна Юлія Осьмак виборола медаль престижних змагань. Про це інформує Федерація шахів України, передає УНН.
Деталі
Серед понад ста учасниць були чотири представниці України. Найкращий результат серед дівчат показала Юлія Осьмак, яка набрала 8,5 очок з 11 та посіла друге місце.
Трохи не вистачило до п'єдесталу іншій представниці України - Наталя Букса набрала 8 очок та розділила 3 та 4 місця, однак, за додатковими показниками стала четвертою.
А чемпіонкою стала Еліна Даніелян (Вірменія), яка набрала 9 очок.
Доповнення
Наша Ірина Петрова стала 75-ю, а Маріца Цирульник – 93-ю.