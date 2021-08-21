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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 11198 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129969 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 133606 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140763 просмотра

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Украинка завоевала звание вице-чемпионки Европы по шахматам

Украинка завоевала звание вице-чемпионки Европы по шахматам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Финишировал личный чемпионат Европы среди женщин. Украина Юлия Осьмак завоевала медаль престижных соревнований. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины, передает УНН.

Детали

Среди более ста участников были четыре представительницы Украины. Лучший результат среди девушек показала Юлия Осьмак, которая набрала 8,5 очков из 11 и заняла второе место.

Немного не хватило до пьедестала другой представительницы Украины — Наталья Букса набрала 8 очков и разделила 3 и 4 места, однако, по дополнительным показателям стала четвертой.

А чемпионкой стала Элина Даниелян (Армения), набравшая 9 очков.

Дополнение

Наша Ирина Петрова стала 75-й, а Марица Цирюльник — девяносто третьего.

Украинские Национальные Новости

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