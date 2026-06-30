Шабунин высмеял военных, критикующих его списание из-за "потери зрения" и новое авто

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин высмеял критику военными его списания из армии из-за потери зрения и покупки нового авто сразу после этого. Активист отметил, что купил машину в первую очередь для жены. Об этом говорится в его интервью главе Фонда DE JURE Михаилу Жернакову, сообщает движение «Честная мобилизация», пишет УНН.

Уклонист Шабунин продолжает оправдываться в интервью своим друзьям. В этот раз он записал эфир с экс-судьей времен Януковича, а ныне антикоррупционером и главой Фонда DE JURE Михаилом Жернаковым (который, кстати, также уклоняется от мобилизации). Шабунин заявил, что наслаждается гражданской жизнью, и рассказал, что купленная им Tesla сразу после списания из армии из-за плохого зрения на самом деле предназначалась для жены. Но при этом продолжил гордо рассказывать, что он не слепой (наверное, на случай, если его заметят за рулем и уличат в очередной лжи) - говорится в сообщении движения.

При этом, как отмечают представители движения «Честная мобилизация», Шабунин назвал военных, критикующих его списание из армии, ботами и насмехался над ними.

Военных, которых возмутила его демобилизация, Шабунин назвал ботами и откровенно насмехался над ними. В его реальности все люди, сомневающиеся в законности его оснований для списания из армии, работают на коррупционеров. А он один такой «белый и пушистый». Надеемся, ГБР скоро выведет этого уклониста на чистую воду, и он получит заслуженное наказание - отметили представители движения.

Как сообщалось ранее, ветераны и военные обратились в ГБР с просьбой проверить законность списания из ВСУ активиста Виталия Шабунина, который после лет фиктивной службы в армии быстро списался из-за «потери зрения» и сразу купил новую машину.