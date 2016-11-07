Сезонные ярмарки состоятся 8-13 ноября в Киеве

Так, 8 ноября (вторник) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86;

Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;

Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

Днепровском районе на ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35;

Святошинском районе на ул. Г. Юры, 5,

Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1.

- 9 ноября (среда) в:

Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевской, 45-47;

Дарницком районе на пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;

Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-20;

Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;

Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и ул. Р. Роллана;

Шевченковском районе - ул. Трудовой, 7-А, пересечении улиц Телиги и Мельникова.

- 10 ноября (четверг) в:

Голосеевском районе на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)

Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44, 45-Т;

Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

Днепровском районе на ул. Перова, 10, ул. Березниковский, 21;

Оболонском районе на ул. Северной, 48-54;

Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонский, 23-35;

Святошинском районе в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе - ул. Баггоутовской, 1.

- 11 ноября (пятница) в:

Голосеевском районе на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;

Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;

Деснянском районе - ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне, ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 64, ул. Гродненской, 1/35-17-А;

Оболонском районе на ул. Ф. Максименко, 14-18;

Печерском районе на Печерском спуске, 2/12;

Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, ул. Полковой, 57-Б;

Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;

Соломенском районе на ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Кузнечном (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

Шевченковском районе на пересечении улиц Щусева и Тираспольской, ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Ружинский, 16-18 (у сквера), ул. Древлянской, 16, ул. Рижской, 1.

- 12 ноября (суббота) в:

Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;

Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;

- 13 ноября (воскресенье) в:

Дарницком районе на пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.