Сезонные ярмарки состоятся 8-13 ноября в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киеве с 8 по 13 ноября пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 8 ноября (вторник) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86;
Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе на ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе на ул. Г. Юры, 5,
Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1.
- 9 ноября (среда) в:
Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевской, 45-47;
Дарницком районе на пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-20;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и ул. Р. Роллана;
Шевченковском районе - ул. Трудовой, 7-А, пересечении улиц Телиги и Мельникова.
- 10 ноября (четверг) в:
Голосеевском районе на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44, 45-Т;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе на ул. Перова, 10, ул. Березниковский, 21;
Оболонском районе на ул. Северной, 48-54;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонский, 23-35;
Святошинском районе в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Баггоутовской, 1.
- 11 ноября (пятница) в:
Голосеевском районе на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне, ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 64, ул. Гродненской, 1/35-17-А;
Оболонском районе на ул. Ф. Максименко, 14-18;
Печерском районе на Печерском спуске, 2/12;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, ул. Полковой, 57-Б;
Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;
Соломенском районе на ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Кузнечном (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
Шевченковском районе на пересечении улиц Щусева и Тираспольской, ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Ружинский, 16-18 (у сквера), ул. Древлянской, 16, ул. Рижской, 1.
- 12 ноября (суббота) в:
Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
- 13 ноября (воскресенье) в:
Дарницком районе на пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.