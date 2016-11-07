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15 марта, 19:03 • 113130 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160557 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134278 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127039 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110843 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104489 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100792 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сезонные ярмарки состоятся 8-13 ноября в Киеве

Сезонные ярмарки состоятся 8-13 ноября в Киеве

Киев • УНН

 • 9452 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киеве с 8 по 13 ноября пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, 8 ноября (вторник) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86;
Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе на ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе на ул. Г. Юры, 5,
Шевченковском районе на ул. Баггоутовской, 1.

- 9 ноября (среда) в:

Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевской, 45-47;
Дарницком районе на пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-20;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и ул. Р. Роллана;
Шевченковском районе - ул. Трудовой, 7-А, пересечении улиц Телиги и Мельникова.

- 10 ноября (четверг) в:

Голосеевском районе на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44, 45-Т;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Днепровском районе на ул. Перова, 10, ул. Березниковский, 21;
Оболонском районе на ул. Северной, 48-54;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонский, 23-35;
Святошинском районе в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Баггоутовской, 1.

- 11 ноября (пятница) в:

Голосеевском районе на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;
Деснянском районе - ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне, ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 64, ул. Гродненской, 1/35-17-А;
Оболонском районе на ул. Ф. Максименко, 14-18;
Печерском районе на Печерском спуске, 2/12;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35, ул. Полковой, 57-Б;
Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;
Соломенском районе на ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Кузнечном (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
Шевченковском районе на пересечении улиц Щусева и Тираспольской, ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Ружинский, 16-18 (у сквера), ул. Древлянской, 16, ул. Рижской, 1.

- 12 ноября (суббота) в:

Дарницком районе на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, ул. Заречной, 44-45-Т;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;

- 13 ноября (воскресенье) в:

Дарницком районе на пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Деснянском районе на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
Подольском районе на ул. Светлицкого, 31-35.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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