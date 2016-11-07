Сезонні ярмарки відбудуться 8-13 листопада у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Києві з 8 по 13 листопада триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, 8 листопада (вівторок) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі на просп. Науки, 88, вул. Володимирській, 80-86;
Дарницькому районі на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічній, 44-45-Т;
Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
Дніпровському районі на вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі на вул. Г. Юри, 5;
Шевченківському районі на вул. Багговутівській, 1.
— 9 листопада (середа) у:
Голосіївському районі на Стратегічному шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївській, 45-47;
Дарницькому районі на перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічній, 44- 45-Т;
Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-20;
Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та бульв. Р. Роллана;
Шевченківському районі — вул. Трудовій, 7-А, перетині вулиць О. Теліги та Мельникова.
— 10 листопада (четвер) у:
Голосіївському районі на вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівській, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
Дарницькому районі на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічній, 44, 45-Т;
Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
Дніпровському районі на бульв. Перова, 10, вул. Березняківській, 21;
Оболонському районі на вул. Північній, 48-54;
Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35, вул. Оболонській, 23-35;
Святошинському районі в межах просп. Леся Курбаса, 1-А та вул. Академіка Корольова, перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі — вул. Багговутівській, 1.
— 11 листопада (п’ятниця) у:
Голосіївському районі на просп. Голосіївському, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Дарницькому районі на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічній, 44- 45-Т;
Деснянському районі — вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні, вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 64, вул. Гродненській, 1/35-17-А;
Оболонському районі на вул. Ф. Максименка, 14-18;
Печерському районі на Печерському узвозі, 2/12;
Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35, вул. Полковій, 57-Б;
Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Сільській, 16;
Солом’янському районі на вул. Освіти, (в межах вулиць Вузівської і М. Кривоноса), пров. Ковальському (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
Шевченківському районі на перетині вулиць Щусєва та Тираспільської, вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянській, 16, вул. Ризькій, 1.
— 12 листопада (субота) у:
Дарницькому районі на перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічній, 44-45-Т ;
Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35;
— 13 листопада (неділя) у:
Дарницькому районі на перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35.