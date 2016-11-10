Сейм запретил гражданам Латвии служить в Вооруженных силах Украины

Как отмечает издание, авторы законопроекта отмечали, что во время кризиса в Украине несколько граждан Латвии проходили службу в рядах вооруженных силу Украины. В случае разрешения латвийцам служить в вооруженных силах государств-партнеров НАТО (Украина, Черногория, Босния) они будут проходить службу в рядах ВСУ на законных основаниях.

Однако, по информации издания, оборонная комиссия парламента Латвии отклонила это предложение. По мнению депутатов, в случае участия в боевых действиях в этих странах граждане Латвии обязаны быть в латвийской форме и подчиняться латвийскому командованию, что на данный момент невозможно.

Решение о поправке к закону о нацбезопасности депутатам придется принять в третьем и окончательном чтении.