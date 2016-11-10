Сейм заборонив громадянам Латвії служити у Збройних силах України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сейм Латвії відхилив пропозицію деяких депутатів дозволити латвійським громадянам служити в армії України, передає УНН із посиланням на lsm.lv.
Як відзначає видання, автори законопроекту зазначали, що під час кризи в Україні кілька громадян Латвії проходили службу в лавах збройних силу України. У разі дозволу латвійцям служити у збройних силах держав-партнерів НАТО (Україна, Чорногорія, Боснія) вони будуть проходити службу в лавах ЗСУ на законних підставах.
Проте, за інформацією видання, оборонна комісія парламенту Латвії відхилила цю пропозицію. На думку депутатів, у разі участі в бойових діях в цих країнах громадяни Латвії зобов'язані бути у латвійській формі і підкорятися латвійському компандованню, що на даний момент неможливо.
Рішення щодо поправки до закону про нацбезпеку депутатам доведеться ухвалити в третьому і остаточному читанні.