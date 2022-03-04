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Сейм Литвы призывает закрыть небо над ядерными объектами и гуманитарными коридорами в Украине

Сейм Литвы призывает закрыть небо над ядерными объектами и гуманитарными коридорами в Украине

Киев • УНН

 • 105747 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Комитет по иностранным делам Сейма Литовской Республики утвердил документ, которй призывакет открыть в Украине гуманитарные коридоры и обеспечить защиту этих коридоров и ядерных объектов с помощью установления над ними бесполетной зоны, пишет УНН.

Цитата

"Комитет Сейма по иностранным делам в ответ на стремительное ухудшение гуманитарной ситуации в Украине и риски, которые несет российско-белорусская война для ядерных объектов на Украине - атомной электростанции и чернобыльского хранилища радиоактивных отходов - принял заявление с призывом демократии искать политический консенсус и принять незамедлительные меры по открытию гуманитарных коридоров на территории Украины, чтобы обеспечить безопасный выход гражданского населения из зон боевых действий и незаконно оккупированных и контролируемых территорий Российской Федерации", - сказано в сообщении на сайте литовского Сейма.

"В своем заявлении Комитет призвал принять меры по объявлению бесполетной зоны над этими гуманитарными коридорами, а также над украинскими атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов", - говорится в сообщении.

Детали

В принятом заявлении Комитет также призвал парламенты Европейского Союза проявить солидарность и политическую поддержку в своих странах для предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз и для начала переговорного процесса.

Ранее

Сегодня Генеральный секретарь НВТО сообщил, что министры иностранных дел НАТО сегодня обсуждали вопрос о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что примет участие во встрече глав МИД НАТО где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной.

Как сообщал УНН, ранее петиция на портале Оpenpetition с просьбой к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей.

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