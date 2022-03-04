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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Сейм Литви закликає закрити небо над ядерними об'єктами та гуманітарними коридорами в Україні

Сейм Литви закликає закрити небо над ядерними об'єктами та гуманітарними коридорами в Україні

Київ • УНН

 • 105751 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Комітет у закордонних справах Сейму Литовської Республіки затвердив документ, який закликає відкрити в Україні гуманітарні коридори та забезпечити захист цих коридорів та ядерних об'єктів за допомогою встановлення над ними безпольотної зони, пише УНН.

Цитата

"Комітет Сейму у закордонних справах у відповідь на стрімке погіршення гуманітарної ситуації в Україні та ризики, які несе російсько-білоруська війна для ядерних об'єктів на Україні - атомної електростанції та Чорнобильського сховища радіоактивних відходів - прийняв заяву із закликом демократії шукати політичний консенсус і вжити негайних заходів щодо відкриття гуманітарних коридорів на території України, щоб забезпечити безпечний вихід цивільного населення із зон бойових дій і незаконно окупованих і контрольованих територій Російської Федерації", - сказано в повідомленні на сайті литовського Сейму.

"У своїй заяві комітет закликав вжити заходів щодо оголошення безпольотної зони над цими гуманітарними коридорами, а також над українськими атомними електростанціями і сховищами ядерних відходів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У прийнятій заяві комітет також закликав парламенти Європейського Союзу проявити солідарність і політичну підтримку в своїх країнах для надання Україні статусу кандидата в Євросоюз і для початку переговорного процесу.

Раніше

Сьогодні генеральний секретар НАТО повідомив, що міністри закордонних справ НАТО сьогодні обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, проте не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що візьме участь у зустрічі глав МЗС НАТО де підніме питання про закриття неба над Україною.

Як повідомляв УНН, раніше петиція на порталі Оpenpetition з проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів.

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