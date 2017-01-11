"Севилья" подписала лидера сборной Черногории С.Йоветича
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Нападающий миланского "Интера" и сборной Черногории Стеван Йоветич перешел на правах аренды до испанской "Севильи", сообщает УНН со ссылкой на сайт андалузского клуба.
В сезоне 2016/17 С.Йоветич появился на поле 5 раз, несмотря на это "Севилья" (находится на 2-м месте в Примере) заключила соглашение с футболистом на следующие шесть месяцев.
Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович уверен, что 27-летний нападающий сделал правильный выбор.
"Стеван перешел в большой клуб с отличным тренером - амбициозным и работающим в поте лица. Его команда играет в замечательный атакующий футбол", - считает Л.Тумбакович.
Примечательно, что в 2015 году футболист отличился жестом доброй воли, оплатив операцию незнакомому нападающему "Будучности" Миливое Раичевичу, который порвал крестообразные связки колена.
Напомним, что в 2008-м игрок перебрался из сербского "Партизана" в "Фиорентину", где заявил о себе и сделал себе имя - 116 матчей, 35 голов. В 2013 году ушел трансфер в "Манчестер Сити" (тогда трансферная стоимость игрока составила 30 млн. евро), но там черногорцу не удалось закрепиться (30 игр, 18 голов). Так же получилось и в "Интере", цвета которого он защищал два года (31 матч, 6 голов). Также на счету игрока линии атаки 44 встречи и 19 голов за сборную Черногории.
Добавим, что "Севилья" владеет правами на украинца Евгения Коноплянку, который сейчас находится в аренде немецкого "Шальке".
Как сообщал УНН, "Реал" разгромил "Севилью" в матче Кубка Испании .