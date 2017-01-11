"Севілья" підписала лідера збірної Чорногорії С.Йоветіча

У сезоні 2016/17 С.Йоветич з'явився на полі 5 разів, попри це "Севілья" (знаходиться на 2-му місці в Прімері) заключила угоду з футболістом на наступні шість місяців.

Головний тренер збірної Чорногорії Любиша Тумбаковіч впевнений, що 27-річний нападник зробив правильний вибір.

"Стеван перейшов у великий клуб з відмінним тренером - амбітним і працюючим в поті чола. Його команда грає в чудовий атакуючий футбол", - вважає Л.Тумбаковіч.

Примітно, що в 2015 році футболіст відзначився жестом доброї волі, оплативши операцію незнайомому нападнику "Будучності" Мілівое Раічевичу, котрий порвав хрестоподібні зв'язки коліна.

Нагадаємо, що у 2008-му гравець перебрався з сербського "Партизана" в "Фіорентину", де заявив про себе і зробив собі ім'я – 116 матчів, 35 голів. У 2013 пішов трансфер в "Манчестер Сіті" (тоді трансферна вартість гравця становила 30 млн. євро), але там чорногорцеві не вдалося закріпитися (30 ігор, 18 голів). Так само вийшло і в "Інтері", кольори якого він захищав два роки (31 матч, 6 голів). Також на рахунку гравця лінії атаки 44 зустрічі і 19 голів за збірну Чорногорії.

Додамо, що "Севілья" володіє правами на українця Євгена Коноплянку, який наразі знаходиться в оренді німецького "Шальке".

Як повідомляв УНН, “Реал” розгромив “Севілью” у матчі Кубка Іспанії.