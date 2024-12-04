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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северо корейские военные недоедают: генерал рф поехал решать проблему

Северо корейские военные недоедают: генерал рф поехал решать проблему

Киев  •  УНН

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Военные КНДР в Курской области рф недовольны нехваткой еды. Российское командование направило генерал-майора для решения проблемы и выдачи пайков из запасов десантников.

Военные армии КНДР в Курской области рф недовольны из-за недостатка пищи. Чтобы урегулировать ситуацию, российское командование направило на место генерал — майора мевлютова-заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ГР.

российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС рф

- говорится в сообщении ГУР.

Тем временем Россия продолжает привлекать северокорейские подразделения к своим военным операциям. Военнослужащих 92 и 94 бригад спецназначения армии КНДР передают в подчинение российских частей, действующих в Курской области. Среди них-22 мотострелковый полк, 810 отдельная бригада морской пехоты и 11 десантно-штурмовая бригада.

Раньше

По данным ГУР,  в состав бригад морской пехоты и ВДВ России передали 2000 северокорейских военных. Еще 9000 военнослужащих КНДР остаются в оперативном резерве рф.   

российские командиры выдают солдатам инструкции для" почетного " самоубийства3 дек. 2024, 15:34 • 31111 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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