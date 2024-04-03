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Северная Корея сообщила о запуске гиперзвуковой ракеты
Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней и большой дальности на своем восточном побережье, о чем сообщили власти Южной Кореи и Японии.
Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств
Украина и Швейцария координируют подготовку к Глобальному саммиту мира, имея целью привлечь как можно больше стран со всех континентов к работе над планом достижения справедливого мира в Украине.
Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"
россия имеет возможность загружать ракеты непосредственно в порту Новороссийска, согласно данным спутниковой съемки, о которых сообщила активистская группа "Крымский ветер".
Россияне ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре Сум
Российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в пригороде Сум вечером 2 апреля, сообщений о жертвах не поступало.
Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне
Россияне обстреляли 11 общин Сумской области 39 раз, что привело к 226 взрывам, используя различные виды оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и удары с вертолетов.
В Реестр убытков украинцы уже подали около 200 заявлений - Андрей Костин
В Реестр убытков, первый элемент механизма возмещения убытков, причиненных российской агрессией в Украине, уже подано около 200 заявок.
На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов
Трое российских солдат сдались в Донецкой области после того, как остались без еды и связи после боя под Новомихайловкой.
"Миссия для Украины": Столтенберг предложил создать фонд в более чем $100 млрд военной помощи
Глава НАТО Йенс Столтенберг предложил 5-летний пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), чтобы предоставить НАТО более непосредственную роль в поддержке Киева.
В Севастополе открыли выставку торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет
В Севастополе открылась выставка картин и личных вещей осужденного российского торговца оружием Виктора Бута, которого недавно обменяли на американскую баскетболистку Бритни Гринер после отбытия 10 лет из 25-летнего срока заключения в США.
Украина, Румыния и Молдова договорились о трехстороннем сотрудничестве
Украина, Румыния и Молдова договорились усилить трехстороннее сотрудничество для противодействия попыткам России дестабилизировать регион, при этом Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны от российского воздушного террора.