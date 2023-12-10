Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС
Киев • УНН
Автоматическая защита на Славянской ТЭС вызвала отключение электроэнергии в северной части Донецкой области, но позже ДТЭК восстановил электроснабжение.
Из-за срабатывания автоматики защиты на Славянской ТЭС без электроснабжения остались населенные пункты северной части Донецкой области, сообщил и.о. председателя Донецкой ОГА Игорь Мороз, пишет УНН.
Сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС. Из-за чего обесточены электросети 110кВ и 330 кВ. Без электроснабжения населенные пункты северной части области
В настоящее время специалисты ДТЭК совместно с Славянской ТЭС выясняют причины срабатывания автоматики защиты. После определения причин, работа сети будет восстановлена, или запитана по другой схеме.
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Дополнение По состоянию на 16.00 начато восстановление электороснабжения северной части Донецкой области. Восстановлено напряжение на Славянской ТЭС. В настоящее время ДТЭК постепенно осуществляет подключение потребителей, которые были обесточены. Напомним, 8 декабря российская армия снова обстреляла одну из теплоэлектростанций, находящуюся на прифронтовой территории. Обошлось без пострадавших, впрочем оборудование предприятия получило повреждения.
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Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС
Автоматическая защита на Славянской ТЭС вызвала отключение электроэнергии в северной части Донецкой области, но позже ДТЭК восстановил электроснабжение.
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