Сеул не пустил на переговоры с Пхеньяном журналиста перебежчика из КНДР

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Министерство объединения Республики Корея исключило журналиста газеты Chosun IIbo Ким Мён Сона из списка репортеров, освещающих межкорейские переговоры на высоком уровне из-за его северокорейское происхождение. Об этом заявил в понедельник на брифинге для СМИ официальный представитель ведомства Пек Где Хён, информирует УНН.

“Переговоры на высоком уровне будут проводиться в закрытом помещении... Мы не пытаемся ограничить права журналистов, но наоборот, просим о сотрудничестве в этих особых обстоятельствах”, — сказал Пек Где Хён. При этом он отметил, что северокорейская сторона не возражала против аккредитации Ким Мён Сона, и решение было принято южнокорейским министерством.

Ким Мён Сон долгое время работал в главном печатном органе Трудовой партии КНДР — газете Rodong Sinmun. После побега в Южную Корею он продолжил журналистскую карьеру, устроившись в крупный медиахолдинг, в который входит и Chosun IIbo, где он освещает северокорейскую тематику.

Решение не давать ему аккредитацию вызвало резкую критику в южнокорейских журналистских кругах, где его восприняли как попытку ограничить свободу прессы. Кроме того, у многих южнокорейских обывателей этот шаг вызвал неприятие, поскольку, по их мнению, он может говорить о том, что южнокорейские власти больше волнует реакция КНДР, чем защита прав человека и свободы СМИ.

Как сообщал УНН, Ким Чен Ын на встрече с Помпео отказался раскрыть список ядерных объектов КНДР.

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