Сеул не пустив на переговори з Пхеньяном журналіста-перебіжчика з КНДР

“Переговори на високому рівні будуть проводитися в закритому приміщенні... Ми не намагаємося обмежити права журналістів, але навпаки, просимо про співпрацю в цих особливих обставинах”, — сказав Пек Де Хьон. При цьому він зазначив, що північнокорейська сторона не заперечувала проти акредитації Кім Мьон Сона, і рішення було прийнято південнокорейським міністерством.

Кім Мьон Сон довгий час працював в головному друкованому органі Трудової партії КНДР — газеті Rodong Sinmun. Після втечі до Південної Кореї він продовжив журналістську кар’єру, влаштувавшись у великий медіахолдинг, до якого входить і Chosun IIbo, де він висвітлює північнокорейську тематику.

Рішення не давати йому акредитацію викликало різку критику в південнокорейських журналістських колах, де його сприйняли як спробу обмежити свободу преси. Крім того, у багатьох південнокорейських обивателів цей крок викликав неприйняття, оскільки, на їхню думку, він може говорити про те, що південнокорейська влада більше хвилює реакція КНДР, ніж захист прав людини і свободи ЗМІ.

Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин на зустрічі з Помпео відмовився розкрити список ядерних об’єктів КНДР.