Сеул не пустив на переговори з Пхеньяном журналіста-перебіжчика з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністерство об’єднання Республіки Корея виключило журналіста газети Chosun IIbo Кім Мьон Сона зі списку репортерів, які висвітлюють міжкорейські переговори на високому рівні через його північнокорейське походження. Про це заявив у понеділок на брифінгу для ЗМІ офіційний представник відомства Пек Де Хьон, інформує УНН.
“Переговори на високому рівні будуть проводитися в закритому приміщенні... Ми не намагаємося обмежити права журналістів, але навпаки, просимо про співпрацю в цих особливих обставинах”, — сказав Пек Де Хьон. При цьому він зазначив, що північнокорейська сторона не заперечувала проти акредитації Кім Мьон Сона, і рішення було прийнято південнокорейським міністерством.
Кім Мьон Сон довгий час працював в головному друкованому органі Трудової партії КНДР — газеті Rodong Sinmun. Після втечі до Південної Кореї він продовжив журналістську кар’єру, влаштувавшись у великий медіахолдинг, до якого входить і Chosun IIbo, де він висвітлює північнокорейську тематику.
Рішення не давати йому акредитацію викликало різку критику в південнокорейських журналістських колах, де його сприйняли як спробу обмежити свободу преси. Крім того, у багатьох південнокорейських обивателів цей крок викликав неприйняття, оскільки, на їхню думку, він може говорити про те, що південнокорейська влада більше хвилює реакція КНДР, ніж захист прав людини і свободи ЗМІ.
Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин на зустрічі з Помпео відмовився розкрити список ядерних об’єктів КНДР.