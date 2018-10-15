Кім Чен Ин на зустрічі з Помпео відмовився розкрити список ядерних об'єктів КНДР

За відомостями видання, Помпео під час свого візиту до Пхеньяну 7 жовтня звернувся до Кім Чен Ина з проханням “надати хоча б частковий список ядерних об’єктів”. Лідер КНДР відповів на цю пропозицію відмовою. “В умовах, коли (між США і КНДР) немає довірчих відносин, навіть якщо ми надамо такий список, США можуть в нього не повірити”, — наводить газета слова Кім Чен Ина.

Разом з тим він зазначив, що “для здійснення заходів щодо денуклеаризації перш за все необхідно побудувати відносини довіри” між Вашингтоном і Пхеньяном. За його словами, для цього, зокрема, потрібно підписати декларацію про закінчення Корейської війни, що в свою чергу прискорить процес проведення денуклеаризації на Корейському півострові.

Нагадуємо, 7 жовтня відбувся візит до Пхеньяну і Пекіна держсекретаря США Майкла Помпео. Американському дипломатові вдалося досягти домовленості з Кім Чен Ином про створення робочої групи з питань денуклеаризації, а також обговорити можливість проведення другого американо-північнокорейського саміту.