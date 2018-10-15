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Ким Чен Ын на встрече с Помпео отказался раскрыть список ядерных объектов КНДР

Ким Чен Ын на встрече с Помпео отказался раскрыть список ядерных объектов КНДР

Киев  •  УНН

 • 8859 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео отказался предоставить список северокорейских ядерных объектов до тех пор, пока с Пхеньяна не будут сняты санкции и стороны не подпишут декларацию об окончании Корейской войны (1950-1953 годы). Об этом в понедельник сообщила газета Yomiuri shimbun со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

По сведениям издания, Помпео во время своего визита в Пхеньян 7 октября обратился к Ким Чен Ыну с просьбой “предоставить хотя бы частичный список ядерных объектов”. Лидер КНДР ответил на это предложение отказом. “В условиях, когда (между США и КНДР) нет доверительных отношений, даже если мы предоставим такой список, США могут в него не поверить”, — приводит газета слова Ким Чен Ына.

Вместе с тем он отметил, что “для осуществления мер по денуклеаризации прежде всего необходимо построить отношения доверия” между Вашингтоном и Пхеньяном. По его словам, для этого, в частности, нужно подписать декларацию об окончании Корейской войны, что в свою очередь ускорит процесс проведения денуклеаризации на Корейском полуострове.

Напоминаем, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Американскому дипломату удалось достичь договоренности с Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго американо-северокорейского саммита.

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