Ким Чен Ын на встрече с Помпео отказался раскрыть список ядерных объектов КНДР

По сведениям издания, Помпео во время своего визита в Пхеньян 7 октября обратился к Ким Чен Ыну с просьбой “предоставить хотя бы частичный список ядерных объектов”. Лидер КНДР ответил на это предложение отказом. “В условиях, когда (между США и КНДР) нет доверительных отношений, даже если мы предоставим такой список, США могут в него не поверить”, — приводит газета слова Ким Чен Ына.

Вместе с тем он отметил, что “для осуществления мер по денуклеаризации прежде всего необходимо построить отношения доверия” между Вашингтоном и Пхеньяном. По его словам, для этого, в частности, нужно подписать декларацию об окончании Корейской войны, что в свою очередь ускорит процесс проведения денуклеаризации на Корейском полуострове.

Напоминаем, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Американскому дипломату удалось достичь договоренности с Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго американо-северокорейского саммита.