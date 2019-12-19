СЕТАМ - у нас нет ничего святого: о земле, Ленине и чае для НАБУшникив

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Несколько лет назад первый в мире аукцион с помощью технологии blockchain состоялся именно в Украине, и провело его Государственное предприятие СЕТАМ, практикующие реализацию арестованного имущества. Теперь использование механизма стало обыденностью, а на аукционе можно приобрести от б/у носков до храма, самолета или памятника Ленину. О том, как работает система и что она может предложить, в интервью УНН рассказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.

- Очень интересует вопрос аукционов, которые вы проводите с помощью технологии Blockchain, вы - первые в мире начали использовать эту технологию для проведения электронных торгов. Можете рассказать немного о том, как технология работает. Удобно это в пользовании?

Начну с конца, он (аукцион - ред.) очень удобен в пользовании. На сам механизм аукциона блокчейн для пользователя ничем не влияет, не утяжеляет никак работу. Для чего вообще используется эта технология? - это технология распределенного хранения данных. Мы как государственный аукцион имели определенные проблемы с доверием, как и любой государственный орган, государственное учреждение. То есть, люди имеют низкую степень доверия к любым государственным институтам. С этой целью мы решили интегрировать данную технологию - а именно обеспечения безопасности ставок наших участников. То есть, на сегодняшний день наши участники торгов могут быть уверенными в том, что если они поставили ставку в процессе торгов, то с этой ставкой ничего не может случиться. Она записывается в Blockchain, у нас есть четыре пишущие ноды, которые находятся во внутреннем плане безопасности периметра СЕТАМ, и сейчас есть одна нода-аудитор, которая находится на балансе Фонда Восточной Европы. То есть это так: при предоставлении ставки она записывается в Blockchain ей приписывается хэш код. Далее вы этот хэш код можете проверить на сайте нода-аудитора Blockchain.gov.ua, ввести данный код, и вам покажут, что данная ставка действительно была принята Blockchain-ом в таком-то размере, в такую-то дату, в такой- то время, сделал ее участник (номер участника). Ни один человек, который имеет доступ к торгам и какие-либо противоправные намерения, не сможет изменить вашу ставку, подменить, удалить. То есть, это - гарантия полной безопасности торгов.

- Кто может участвовать в ваших аукционах?

В наших аукционах может участвовать любой: нерезиденты, физические, юридические лица любой формы собственности, государственные органы могут участвовать. Это не вопрос.

- Только в Украине?

Система работает, к ней можно зайти из-за рубежа. То есть, это не является проблемой, никаких ограничений для участия в торгах нет.

- Для этого нужны документы и т.д.?

Нет. Все делается в режиме online. Вы регистрируетесь online, очень простая процедура регистрации, в принципе, как на любом сайте: вы вводите свои персональные данные. Единственное что - вы вносите также свои банковские реквизиты, без подтверждающих документов, потому что если вы не станете победителем, вам на эти реквизиты будут возвращаться средства. Очень часто спрашивают: что делается с гарантийным взносом? Если вы не станете победителем, вам гарантийный взнос вернется, поэтому крайне важно корректно ввести свои банковские реквизиты, для того чтобы вам вовремя и в полном объеме вернули все ваши взносы.

- Относительно вашей работы под АРМА: раньше вы работали под Министерством юстиции, теперь вы в управлении АРМА. Как происходит ваше сотрудничество, что изменились? Вы финансуетесь из АРМА?

Финансируемся мы самостоятельно. Мы прибыльное предприятие, на самоокупаемости, мы не получаем ни копейки из государственного бюджета. Наоборот - предоставляем в государственный бюджет значительные суммы в виде налогов, входим в топ-100 государственных предприятий за поступлением в бюджет.

- И все же, как происходит ваше сотрудничество с АРМА?

Следственный судья арестовывает имущество и передает его АРМА в управление. Далее АРМА решает, каким образом осуществить данное управления: или передать его какой-то компании в управление, или продать его. Вот если они решат его продать, то у нас с ними есть договор о сотрудничестве, который заключен по результатам конкурса по отбору реализаторов. Таких есть два, первым является СЕТАМ, а если СЕТАМ не продаст на одном из трех торгов, то дальше будет второй реализатор. В рамках договора как раз о такой продаже мы сотрудничаем с АРМА. Далее они нам передают данное имущество, и мы уже его продаем. Также мы его можем сохранять, если это движимое имущество, требующее хранения. Мы, согласно договору, можем осуществлять оплату услуг оценщика. Хотя, у нас немножко странная система по отбору оценщика, поскольку в соответствии с процедурами АРМы, они могут и должны отобрать оценщика, то есть они проводят свой внутренний конкурс. После этого отправляют нам заявку с указанием, что они отобрали на своем конкурсе оценщика. Но, мы является государственным предприятием, которое подпадает под закон о публичных закупках, и мы после этого оценщика еще повторно выбираем на другом конкурсе - проводим дополнительный отбор. Сейчас немножко поменяли систему отбора оценщика: есть несколько аккредитованных компаний, которые между собой на системе ProZorro через публичные закупки торгуются, и, соответственно, осуществляют оценку. Ну и мы осуществляем в соответствии услуги продвижения и реализации данного имущества.

- Много ли у вас таких объектов от АРМА?

От АРМА не так много объектов за этот год было около 30 объектов, как правило, они очень проблемные. С реализацией (объектов - ред.) АРМА довольно много проблем. Например, у нас один кейс продолжается уже почти год: люди купили зерно в Полтавской области. Потом оказалось, что этого зерна нет - его не передавали на хранение, и не было, насколько я понимаю, на момент его ареста. То есть арестовали на бумаге, а зерна как такового не было. Это оказалось, когда они пошли снимать арест в суд, и, собственно, получать имущество. Сейчас они оспаривают торги, оспаривают наличие этого договора для того, чтобы вернуть деньги. Дело уже в Верховном суде, продолжается уже год, они по факту без зерна и без средств. Поэтому когда спрашивают, например, о том, почему так дешево то продали, говорю: ребята, пожалуйста приходите, торгуйтесь, купите дешево - мои поздравления.

- Вы занимаетесь объектами, находящимися на балансе ПриватБанка.

Да, мы продаем много объектов, которые находятся на балансах различных банков, в том числе ПриватБанка.

- Насколько известно, у вас должно быть около 2 тыс. объектов ПриватБанка? В частности, горнолыжный курорт «Буковель»...

Наверное, вы читали информацию по ПриватБанка, когда они говорили, что планируют продать много непрофильных активов, в них на балансе. На самом деле 2000 объектов нет. Я думаю, что где-то 300-400 выставляли. Это, в основном, квартиры, которые находятся в Днепре, квартиры находящихся в Киеве, да и объекты, которые находятся по всей стране - то они забрали у должников на баланс. Вот недавно в Черкассах мы продали такой объект небольшой по 8,5 млн грн. Мы продавали нефтебазы, которые находятся на балансе ПриватБанка - это пожалуй из таких объектов крупные, по 20 млн продавались.

- Много было нефтебаз?

Да, много нефтебаз ... Фактически, с ПриватБанком работают две системы: СЕТАМ и их система ПБлот. Но она подключена к система ProZorro.Продажи, и фактически торги происходят на ProZorro.Продажи. Недавно как раз мы сравнивали эффективность, и могу сказать, что на СЕТАМ было выставлено 36 нефтебаз и продано 21, на ПБлот, которая подключена к ProZorro.Продажи - 39 нефтебаз, из которых результативных - 8 торгов. То есть у нас такая довольно интересная пропорция.

- И сколько они стоили?

Мы не подводили статистики по суммам, но некоторые нефтебазы уходили за, условно 1 млн долларов - 20+ млн грн, некоторые дешевле. Там были нефтебазы, которые, например, находятся в Житомирской области в глухих районах, то они по несколько миллионов, 1-2 млн грн стоили.

А «Буковеля» у нас не было. Были, скажем так, конкурсные отборы по реализаторам - мы подавались в том числе по крупным объектам, которые должны были продаваться. Да, действительно, были вопросы о продаже «Буковеля», стадиона «Днепр», еще нескольких крупных интересных объектах - гостиницах больших в Киеве, но до конечного решения так и не дошли.

- Можете рассказать о других крупных объектах, которые вы реализовывали? Например, гостиницы, стадионы и т.д.?

У нас самый большой объект, который мы продавали, тоже был как раз, по добровольной продажи - это был банковский актив на Московской 8, мы продали корпус бывшего завода «Арсенал», который стоял на балансе «Укргазбанка». Мы его продали за более 563 млн грн. Сейчас там строится офисный центр, надеемся будет хороший объект в центре города, потому что это был фактически старый, заброшенный, никому не нужный корпус. Он (данный объект - ред.) пошел по стартовой цене, но стартовая цена была очень высокой, поэтому мы на него долго искали покупателя, около 2,5 года работали именно над этим объектом.

Были разные объекты. Недавно продали Херсонский нефтеперевалочный корпус - это такой достаточно большой лот, он ушел из повторных торгов, цена была, кажется, 201 млн - на нее не было желающих, потом опустилась до 161 млн, и в результате торгов она продалась за 200 млн.

- Есть еще не реализованы крупные объекты, которые сейчас выставлены на торги?

Есть. У нас в принципе есть большое количество различных объектов с баланса «Укргазбанка», они сейчас выставлены, это крупные промышленные помещения на Оболони, их как раз можно сейчас приобрести. У нас выставлен большой торговый центр в Тернополе, выставлен на торги отель в Днепре, дом достопримечательность в Карловых Варах (Чехия), Кременчугский мясокомбинат. То есть, есть чем торговать. У нас сейчас есть даже арестован самолет.

- По информации из открытых источников, вы сотрудничаете с Государственным хранилищем драгоценных металлов и драгоценных камней ...

Очень интересная штука. У нас этот проект не движется уже три года, договора нет. Был пилотный проект, который подписывала еще госпожа Яресько (Наталья Яресько, министр финансов Украины с 2014-2016 годов - ред.), когда она была министром, о пилотном проекте по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней Гохрана. У нас здесь, скажем так, два направления. Первое - у нас в государстве нельзя продать арестованные драгоценности. Например, вы кому-то должны деньги, у вас есть драгоценности, но их нельзя продать. Почему? Потому что есть такой странный порядок, их должны передавать на хранение в Госхранилища или, там, в банковские учреждения, а дальше что с ними делать - как-то странно. Должно происходить какой-то аукцион, и кто-то должен платить за их оценку. То есть, по факту, они не проводятся. И у нас есть в Госхранилища куча разных драгоценных металлов, драгоценных камней, тот же конфискован янтарь в больших количествах (у меня большой вопрос конечно относительно того, он там все есть и какого качества). То есть это все лежит длительное время, и никто не торгует.

Мы были в том Госхранилища. На вопрос о том, чем вы хотите торговать, ответили: «да, что здесь торговать? Вон там Марья Васильевна сидит, у нее кольца - вот что-то у нас тут есть». Показали в конце какие-то поломанные часы, как будто драгоценные, кучку янтаря. То есть в принципе мы понимаем, что там есть много чего, в том числе, интересного, что можно было бы продать. Тем более мы как раз обращались в Госхранилище при достаточно кризисной ситуации в украинской экономике - это был 2015 - начало 2016 года, нам тогда средства, особенно на войну на востоке Украины, нужны были, но тогда, опять же, изменилось руководство министерства финансов, и тогда нам было открыто отказано с формулировкой «не время продавать государственные сокровища». До сих пор данный вопрос не сдвинулось с места.

- Можно вернуться к нему?

Это зависит исключительно от политической воли. Но, как я говорил, тогда нужно сначала делать инвентаризацию, понять, что там есть, понять, что из этого можно продать, и после этого уже запускать аукцион.

- Недавно был выставлен на аукцион пассажирский самолет Ан, который оказался первым выпущенным в мире...

Да, первым выпущенным. Достаточно интересный самолет, мы хотим поехать на него посмотреть. Самолет стоит более 170 млн грн, это Ан-148, действительно, у него бортовой номер 01-01, то есть фактически, это действительно первый Ан-148, который вышел с предприятия «Антонов». Сейчас его продают. Там долги, насколько я понимаю, по заработной плате есть, будем его продавать.

- Хотела также поинтересоваться у вас по количеству реализованных сетами памятников Ленину - читала, что вы собираете их. Есть ли спрос на Ленинов в Украине?

Мы на самом деле продали два Ленина на сегодняшний день - то есть все выставленные Ленины мы продали. Их не много, просто это неординарный кейс. Первого Ленина мы продавали как раз когда объезжали различные области, общались с органами местного самоуправления с тем, что «ребята, у вас всегда не хватает денег, но есть куча разных объектов, которые не используются, имущество в виде металлолома лежит». И к нам подошел тогда сельский председатель Лисянской поселкового совета Черкасской области и сказал: «Слушайте, у меня есть Ленин свергнут, фактически, он в виде металлолома, но памятник цел, возможно, мы его продадим?». Я говорю «давайте продадим». Он бронзовый был. Они установили начальную цену как стоимость металлолома. Тогда шеститонного Ленина мы продали за 147 тыс. грн - была начальная цена, мы продали его +10%. То есть фактически, кто-то купил его не как металлолом, а как монумент вождю пролетариата.

После этого у нас недавно был в Желтых Водах еще один памятник Ленину, и тут вообще интересная история, потому что его продавали за долги предприятия перед рабочими. То есть вождь мирового пролетариата продался, и тем самым погасил долги перед мировым пролетариатом. Там тоже был подъем цены, мы тогда продали его за полмиллиона гривен. То есть, в принципе, нам достаточно неплохо удается продавать вождей.

- Вы ищете другие памятники?

Да, мы открыты к сотрудничеству с любым, кто захочет продать что-то, какое-то изделие советского монументального искусства.

- Вы вообще продавали произведения искусства?

Мы продавали несколько картин. Там был достаточно интересный кейс, когда человек задолжал банку по кредиту. Затем этот человек умер, в наследство вступила, кажется, Киевский городской совет, и банк обращал за взысканием на Киевский городской совет, который был наследником, в размере этих картин. И тогда как раз продали картины. Плюс у нас еще было несколько благотворительных аукционов, на которых мы продавали также картины. Интересный проект. Также смотрим в том направлении, что мы можем сделать интересно с искусством, потому что у нас фактически рынок искусства в Украине небольшой, для ценителей. На самом деле достаточно большая прослойка людей среднего класса, которые готовы покупать современное искусство, что-то не очень дорогое, но интересное.

- Были какие-то очень ценные произведения искусства?

Такие чтобы очень ценные - нет. Эти, кажется, восемь картин - среди них были художники, которые не столь широко известны, но, мы интересовались этим вопросом - да, они действительно известны на Западе. Это представители определенных арт-течений известных. Было интересно.

- Расскажите о других ваших интересные или нестандартные лоты.

Мы продавали арестованную церковь Московского патриархата, синагогу. Как говорит наш руководитель с Запорожского филиала, у него как раз и церковь и синагога продавались - мне бы еще мечеть. Мы уже шутим, что «СЕТАМ: у нас нет ничего святого». В первом случае это была старая здание уже не используемое, но когда-то это была церковь - там иконы внутри.

Гроб продавали арестованы, кусок асфальта, которым бросили в полицейского, девять носков б/у. Это нормальная практика, продаем все.

- На вашем сайте есть информация о продаже участков земли в 520 млн грн. За какой именно период?

Это начиная с октября 2016 года, когда были приняты изменения в закон об исполнительном производстве, которым и было разрешено, первое - проводить электронные торги земельными участками именно арестованными, и плюс к тому мы добавили добровольную реализацию с балансов банков, и вышли на такую ​​сумму.

- Были там участки земли известных людей, чиновников?

Честно говоря, мы не отслеживаем настолько детально. Так, было там несколько земельных участков на Печерске в частной собственности - на 10 соток за памятником Родине Матери. Они пошли по достаточно большую стоимость с молотка. Честно говоря, не отслеживал, кому они принадлежали, но там обычно проживают люди с большим достатком.

- Сколько земли планируете реализовать до конца года?

От нас объемы не зависят, работаем с тем, что к нам поступает, если исполнители-то интересное арестуют. Были участки и по 20 млн грн, и 30 Например, вдоль бульвара Дружбы Народов мы продали участок за 30 млн грн - сейчас там идет строительство, продавали за Оболонью, в урочище Собачье Устье - почти 5 га за 20 млн грн.

У нас сейчас есть 3 или 4 участка по 30 га в Киевской области в собственности, они могут быть интересны каким-либо сельхозпроизводителям, плюс цена адекватная. Недавно продавали в Киевской области, там несколько участков было по 1,5 слн грн - 4 или 5 участков.

У нас есть модуль по аренде - OpenMarketLand, там у нас очень хорошие результаты. Это был пилотный проект, мы его начинали в 2018 году совместно с Держгеокадастром. Тогда Кабмин издал распоряжение о введении пилотного проекта по реализации прав на землю с использованием технологий Blockchain. Мы как раз пришли в ГЗК, они сначала хотели самостоятельно что-то делать, потом пришли мы, сказали: «ребята, давайте бесплатно это сделаем, разработаем модуль для торгов». Сложности были в том, что якобы был пилотный проект, но при этом надо было выполнять все нормативы земельного кодекса, а там очень много всего лишнего прописано в процедуры с молотком, начиная с того, что участникам торгов должен предоставляться входной билет на аукцион - мы это делали в электронной форме. Когда полностью проходишь процедуру регистрации, тебе приходит сообщение - вам предоставлен входной билет на аукцион и ссылки на аукцион. Торги заканчивались звуком гонга, как это должно быть. Кстати, технически это очень сложно сделать, потому что это должно быть засинхронизовано у всех участников торгов. С такими техническими сложностями сталкивались и в принципе не ожидали. Но мы с этим справились, и довольно неплохо продавали, вышли на хорошую статистику - у нас, например, средняя цена аренды земли в Кировоградской области более 7 тыс. за 1 га.

Недавно я представил наши результаты, и, могу сказать, что иногда - сейчас вот у нас в правительстве вопрос о продаже земли - это некоторые земли не стоит вообще продавать, на них можно за аренду заработать гораздо больше денег, чем на одномоментной продажи. Некоторые земли действительно нуждаются капиталовложений, поскольку, например, Херсонская, Кировоградская области нуждаются в орошении. Поэтому туда арендатор на 7 лет не очень хочет идти, потому что он фактически не отобьет своих капиталовложений. Там нужно применять или формат долгосрочной аренды хотя бы лет на 15, или действительно продажу этой земли, но, опять же, вопрос - по какой цене. Мы видим, что можно довольно неплохо продавать. Мы наторговали за это время на 187 млн ​​грн арендных платежей ежегодных. То есть семилетняя аренда - мы фактически дадим местным бюджетам более 1,3 млрд грн по этому проекту.

- Вы упомянули о вопросах продажи земли в правительстве, там есть немало ограничений, может вообще состояться референдум, вы могли бы объяснить, грубо говоря, на аукционе можно продавать ее кому угодно?

Мы можем сделать аукцион в соответствии с той задачей, которая будет поставлена правительством. Если, например, скажут не продавать землю иностранцам - это можно сделать. Если скажут не продавать землю компаниям, где конечным бенефициаром являются иностранцы - это можно сделать. Если скажут, что в одни руки можно продавать не более "х" га, это тоже можно сделать. Вопрос в том, что нам нужна какая-то исходная база, то есть эту информацию где-то получить. Например, сначала нам нужно провести полную инвентаризацию кадастра. Сейчас новое руководство, и, я уверен, должно справиться с этой задачей и до запуска рынка земли провести полную инвентаризацию всех земель сельскохозяйственного назначения, чтобы мы понимали, сколько их, и понимали сколько у кого, потому что у нас фермеры очень часто не оформляют арендные отношения через реестр - то есть имеется договор, но он не внесен в реестр. Поэтому, мы сможем фильтровать, например, не давать более ограниченного число га, но эта информация должна содержаться в реестре. Такой механизм взаимообмена с реестром - он возможен, хотя он и не простой.

То есть, техническая возможность для проведения торгов с любыми ограничениями, количественными, по участникам, у нас есть. Вопрос будет, конечно, к форме этого аукциона.

Конечно, хотелось бы, чтобы убрали устаревшие нормы земельного кодекса, плюс у нас есть некоторые замечания по роли так называемых исполнителей торгов - это землеустроительные организации, которые готовят техническую документацию, но на них земельный кодекс возложил обязанность допускать людей к торгам, проверять их документы на торги и тому подобное. Эта проверка занимает время и вызывает определенные вопросы к определенным землеустроителям, которые это делают. Поэтому, конечно, хотелось бы все это делалось или в автоматизированном виде, или все же чтобы это делал определенный субъект, это можем быть мы, это может буди кадастр. Потому что у нас были определенные случаи, когда кадастр вообще отменял аукцион из-за того, что кто-то не был допущен, а по факту все документы он подал правомерно.

- Вы говорили о прибыльности вашего предприятия. Сколько эта прибыль составляет в год?

По-разному реализуем, но где-то около 2 млрд грн различных активов продается через СЕТАМ. В этом году больше, мы уже на 3 продали. Мы наметили себе цель и к ней идем, чтобы значительно превысить показатель нормальный. Само предприятие имеет доходы в 100 млн грн - это может показаться огромной суммой, но на самом деле у нас большое предприятие, которое имеет обязанность не только выставлять лоты на торги. На самом деле это большое хозяйство, мы сохраняем кучу арестованного имущества, находящегося по всей стране. Особенно там есть проблемные моменты с таможенным конфискатом, который годами стоит: на таможне что-то изъяли, они передают нам, продолжаются суды, кто-то оспаривает это изъятие, и оно там годами лежит. Или выселения, параллельно кто-то накладывает аресты, и дальше эти активы зависают, а мы тратим средства на подобное хранение, плюс перевозим это имущество. На самом деле, это довольно большие суммы.

- Кто занимается охраной, хранением этого имущества?

СЕТАМ. Мы отвечаем за это имущество, когда оно передается государственным или частным исполнителем, дальше ответственность несем мы.

- Какой у вас штат?

У нас работает около 200 человек по Украине - половина в офисе. Здесь полностью юридическая служба, у нас продолжается здесь более 1 тыс. судов, судебные процессы активны, потому что кто-то оспаривает. Добровольно это имущество люди не очень хотят отдавать, но это функция государства. То есть, мы обжалуем активно, например, когда кто-то не хочет отдавать что-то.

- А были какие-то захваты, рейдерские, или например кто-то не хотел отдавать свое имущество?

Скажу так: были попытки использовать СЕТАМ для, условно, «очистки объектов» - если там были какие-то споры или попытки рейдерского захвата. Недавно у нас была история ... Министерство Юстиции здесь опередило всех и рассказало, что они предупредили рейдерский захват Ледовой Арены. На самом деле это не Ледовая Арена продавалась, а три старые здания, которые входили в этот комплекс на ВДНХ. История была в том, что нас набрал заместитель министра молодежи и спорта, сказал: «У нас через торги пытаются рейдернуть Ледовую Арену». Мы начали разбираться - действительно, там три сарая, на них появилось ипотечное обременение. Начали отматывать, и на самом деле мы всю эту историю размотали самостоятельно и рассказали потом Министерству, что кто-то в 2018 году незаконно по какому-то договору купли-продажи еще в 1994 году, бумажному, согласно этому договору оформил продажу, зарегистрировал в реестре. Опять же, дело в том, что надо было эти объекты за предприятиями Министерства молодежи и спорта зарегистрировать - к сожалению, этого не было сделано. Поэтому они пошли, и затем, чтобы легализовать то, что объект рейдернули, пытались продать через торги. По нашему совету, обратились в правоохранительные органы, присоединилась Киевская городская прокуратура. Сейчас торги остановлены, ведется следствие, надеемся, выйдут на тех негодяев, которые пытались использовать СЕТАМ.

- К вам никогда не обращались правоохранительные органы, или даже приходили с обысками?

К нам приходят все, смотрят нашу работу все. Это нормальный процесс, когда, например, кто-то приходит с обысками или с выемкой документов, абсолютно нормально. Мы работаем с арестованными активами, они проблемные, мы это должны понимать. Поэтому, конечно, кто-то, например, может написать заявление в полицию, что есть подозрения - ну придут, посмотрят документы. Нашу систему на самом деле смотрели все. Приходили, например, НАБУ с обысками, посмотрели систему, посмотрели запросы, все нормально - ушли. Дела есть, мы от этого не прячемся, не говорим, что их нет, но у нас нет ни одного приговора, который говорил бы, что система как-то некорректно работает. Система работает как часы. Если есть вопросы, то они, как правило, к тому, что выставлялось и как выставлялось, но мы к этому не имеем никакого отношения.

- Вы говорите что это нормально, то есть, к вам часто приходят?

Я не могу сказать, что часто, но бывает. Но мы к этому спокойно относимся, нам нечего скрывать. Мы же сотрудничаем с органами, поэтому когда к нам приходят, мы их угощаем чаем, все показываем, предоставляем документы, никто не сопротивляется, поэтому у нас не бывает такого, чтобы ребята в масках залетали, клали всех в пол - такого не бывает . У нас обыски проходят, скажем так, в доброжелательной обстановке.

- Какие объекты продавать было сложнее всего?

Большое количество объектов на самом деле не реализуется, так как они находятся в отдаленных районах, или неликвид - такое имущество невозможно продать.

Если имущество взыскивается в доход государства - так называемый таможенный конфискат - то дальее существует процедура распоряжения им, собирается специальная комиссия, которая решает, что с ним делать - может отправить его на повторные торги ..., она может принять решение об утилизации активов, крайне редко - это должно быть просто металлолом. И комиссия может принять решение о безвозмездной передаче имущества. Тогда мы выставляем на нашем сайте объявление что такое имущество можно получить бесплатно, и в эту комиссию можно обращаться в течение месяца с момента публикации объявления, подавать заявки, только определенным законом органам - это детские дома, воинские части, учреждения пенитенциарной службы, центральные органы исполнительной власти, различные социальные учреждения, это не может быть частное лицо.

Тоже неплохо - мы помогаем уже многим детским домам, очень много автомобилей продали на восток нашим защитникам - более 1 тыс. автомобилей. Эти все машины на востоке, я думаю, что это неплохо - помощь армии, особенно сейчас.

- Расскажите о вашем проекте «брак за сутки»

Ну, вы знаете, есть карма, и так как мы все же продаем чужое имущество, и продаем принудительно, то мы бы хотели иметь какой-то проект очень-очень положительный, и мы стали участниками пилотного проекта Министерства юстиции «Брак за сутки». Поэтому, мы расписываем людей, проводим свадьбы, это такой положительный момент нашей деятельности, не вызывает вообще негативных эмоций - только позитив, и даже несколько сотрудников СЕТАМ за это время мы также расписали.

- Много людей вы расписали в рамках проекта?

Пятьсот пар за полтора года. Для росписи у нас есть отдельное помещение в Октябрьском дворце, оно хорошо обустроено, в Арена Сити, в Виннице есть наш филиал, там тоже есть возможность расписывать, а также проводили курсы повышения квалификации для церемониймейстеров, как проводить церемонию, чтобы было хорошо молодым.

- Пробовали когда-то на вас давить или угрожать вам из-за профессиональной деятельности?

Угрожать не пробовали. Были встречи такие, в формате «Так а что, там можно что-то приобрести?» единогласно ответ получали - идите торгуйтесь. Очень много людей спрашивает: «А что у вас такого интересного, такого, о чем никто не знает»? Говорим - все на сайте. Никаких скрытых лотов, скрытых торгов нет и быть не может. Купить дешевле тоже нельзя - все открыто, и все шаги делаются автоматически. У нас буквально недавно был скандал с задержанием бывшего чиновника с завода «Маяк», который входит в состав «Укроборонпрома». Выставлен на торги был корпус завода по, кажется, 2-2,5 млн долларов. И человек пообещал, что он еще за 2 миллиона сверху им прогарантирует, что именно эти люди выиграют торги. У меня даже слов не было, когда мы услышали. Слава Богу, к нам даже никто не приходил из правоохранителей, это было просто такое мошенничество, я так понимаю, они зафиксировали, что с нами это никак не связано.

- Напоследок расскажите о вашем слогане или миссии

Частные компании чем отличатся от государственных? - Государственное предприятие создано для выполнения определенных функций государства. У нас, увы, не на очень высоком уровне находится исполнение судебных решений. Сейчас внедрена смешанная система исполнения судебных решений, появились частные исполнители, ситуация немного исправляется, но наша функция, можете назвать это миссией - помогать государству эффективно выполнять решения для того, чтобы действительно, должники максимально погашали свои долги имеющимся у них имуществом. Думаю, мы достаточно неплохо с этим справляемся и стараемся держать планку на достаточно хорошей высоте.

Мы стараемся всей нашей деятельностью показать, что государственные компании могут быть эффективными, могут конкурировать с частными компаниями и даже обыгрывать их на рынке.