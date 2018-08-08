Сестра о состоянии Сенцова: конец близок

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала она.



Каплан почеркнула, что ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег Сенцов от такого предложения отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной.



Напомним, Польша, США и несколько других стран хотят напомнить об Олеге Сенцове. Дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении украинца.



Европейский суд по правам человека предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцов прекратить голодовку.